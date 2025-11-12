Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

10:4512/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10’u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10’u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 10’u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre,
sahil güvenlik ekipleri Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10’u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.
  • Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
#Aydın
#Didim
#Kuşadası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek isim listesi