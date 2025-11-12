Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

sahil güvenlik ekipleri Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10’u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.