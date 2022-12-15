Gündem Bodrumda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA

Bodrum'da 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Bodrumda 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerin durdurdukları iki lastik botta 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 97 ve iki can salında 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan toplam 182 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yelkenli teknede göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

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