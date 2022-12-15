Bodrum'da 124 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı

Türklere hakaret eden Rus'a Ukraynalı arkadaşlarından tepki

İstanbul Şişhane'de bir Rus, Türklere Çurki diye hakaret etmeye kalkınca araya giren Ukraynalılar, 'Onlar Çurki değil, Türkler. Neden kendinizden başkasını sevmiyorsunuz?' şeklinde tepki gösterdi.



