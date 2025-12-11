Yılların izlerini taşıyor: Boyunun 7 metre olduğu düşünülüyor: 80 yaşındayım ne zaman yapıldığına aklım ermiyor

"80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor"





Mahalle sakinlerinden Burhan Büyüksaracıoğlu, "Kolay kolay kimsenin hatırlamayacağı eski metruk bir bina burası. Bakan yok, koruyan yok. Eskiden içinde kantar vardı, kapıyı kırıp götürdüler. Enlemesine 2 metre, boyu da 7 metre olduğunu düşünüyorum. Konakla bina arasında kalmış bu metruk bina ayakta kalmaya çalışıyor. Kiremitleri insanların başına düşüyor. 80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor" dedi.