Yılların izlerini taşıyor: Boyunun 7 metre olduğu düşünülüyor: 80 yaşındayım ne zaman yapıldığına aklım ermiyor

13:1811/12/2025, Perşembe
Sivas’ta bir konak ve binanın arasında sıkışıp kalan yaklaşık 2 metre enindeki metruk bina görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sivas’ta bir konak ve bir apartman arasında kalan iki katlı metruk bina, görünümüyle dikkat çekiyor. 

Çarşıbaşı Mahallesi Vişneli Cami Sokak’ta bulunan yapı, yıllar içinde çevresinde yükselen binaların arasında adeta kayboldu. Yaklaşık 2 metre enindeki dar yapının hem konak hem de apartman arasında sıkışmış görüntüsü vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yılların izlerini taşıyan ev, çevresindeki modern yapılara rağmen hâlâ varlığını korumaya çalışıyor. 

"80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor"


Mahalle sakinlerinden Burhan Büyüksaracıoğlu, "Kolay kolay kimsenin hatırlamayacağı eski metruk bir bina burası. Bakan yok, koruyan yok. Eskiden içinde kantar vardı, kapıyı kırıp götürdüler. Enlemesine 2 metre, boyu da 7 metre olduğunu düşünüyorum. Konakla bina arasında kalmış bu metruk bina ayakta kalmaya çalışıyor. Kiremitleri insanların başına düşüyor. 80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor" dedi.




