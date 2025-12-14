Yeni Şafak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17:5114/12/2025, Pazar
DHA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Arif Aykanat’ın (25) öldüğü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, 10 Aralık günü Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arif Aykanat’ın kullandığı 78 ABJ 336 plakalı motosiklet, girdiği virajda devrildi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen sürücü önce uyarı tabelasına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Motosiklet ise karşı şeride geçip 50 metre kadar sürüklendikten sonra bankete çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aykanat, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Arif Aykanat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykanat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.



