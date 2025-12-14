Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İnebolu-Abana kara yolu Evrenye eski çöplük mevkisinde meydana geldi. Erhan Kemal Öz idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Evrenye eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren kurtarma çalışmasının ardından kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. Ambulans ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu öğrenildi.