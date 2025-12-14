Yeni Şafak
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

22:3314/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı
İnebolu-Abana kara yolu mevkisinde Erhan Kemal Öz idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak deniz kıyısına yuvarlandı. Sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarılan Öz, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnebolu-Abana kara yolu Evrenye eski çöplük mevkisinde meydana geldi. Erhan Kemal Öz idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Evrenye eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren kurtarma çalışmasının ardından kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. Ambulans ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu öğrenildi.





