Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan şahıslara 15 bin 888 TL ceza

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Görüntülerde 13 Aralık’ta Bahçelievler ilçesi Atatürk Caddesi’nde düğün konvoyunda bulunan araç sürücülerinin trafik akışını engelledikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen E.Ş. (18), E.Ç. (41), U.A. (21), R.Ç. (45) isimli araç sürücüleri ve yolcu M.M.Y. isimli yaşı küçük şahıs yakalandı. Şahıslara

"konvoy yapmak, duraklamak, emniyet kemeri kullanmamak, saygısızca araç kullanmak"

maddelerinden olmak üzere toplam 15 bin 888 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yakalanan E.Ş., E.Ç., U.A. ve R.Ç. hakkında ayrıca

"trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"