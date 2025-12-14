Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
'Eşime neden baktın' diyen genci öldüren zanlı tutuklandı

'Eşime neden baktın' diyen genci öldüren zanlı tutuklandı

19:5714/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Murat Yangun’un cenazesi toprağa verilecek
Murat Yangun’un cenazesi toprağa verilecek

Zonguldak'ta Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" diyen Murat Yangun arasında çıkan tartışma sırasında Yangun vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi aldı. Hastaneye kaldırılan Yangun, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı Cem Ç. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde
"Eşime neden baktın"
diyen genci bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerindeki tekel bayisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ç. (51) ile
"Eşime neden baktın?"
diyen Murat Yangun (28) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yangun, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayii işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkânlarıyla gittiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer sönmesi nedeniyle entübe edildi. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla hastaneye kaldırılan H.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından Cem Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Cem Ç.,
"kasten öldürme"
suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yangun’un geçtiğmiz ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Yangun’un cenazesi, yarın Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



#Tutuklama
#Cinayet
#Cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları