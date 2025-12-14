Yeni Şafak
Sakarya'da esnaf kavgası: 1 ölü

19:3114/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
IHA
Sakarya'daki bir oyun salonu önünde tartışma meydana geldi
Sakarya'da bir oyun salonu önünde işletmeci E.Ö. ve arkadaşı Z.K. ile kurye O.K. arasında tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen kurye O.K.'nin kardeşi A.K.'nin silah açması sonucu yaralanan Z.K. hastaneye kaldırıldı. Bütün müdahalelere rağmen Zafer K. hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı esnaflar arasındaki kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde bulunan bir oyun salonunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyun salonu işleten E.Ö. (51) ve arkadaşı Z.K. (37) ile iş yerlerine yakın bir noktada kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen kurye O.K.’nin kardeşi A.K. (23) ve arkadaşları de bölgeye gelerek tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanındaki silahla iki kişiye ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer K. (37), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan oyun salonu işletmecisi E.Ö. ise tedavi altına alındı.



4 şüpheli gözaltında


Olayın ardından kapsamlı inceleme başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Silahı kullanan A.K., kavgayı başlatan O.K. ve yanlarındaki G.M. (26) ile İ.C.Ç. (24), polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



