Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Tartıştığı vatandaşı vuran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırıkkale'de iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında husumetlisi tarafından vurulan vatandaş bacağından yaralandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandı.

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (40) ile O.K. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K., husumetli olduğu E.Ö.’ye tabancayla ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.

Şüpheli O.K.’nin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı.



#Kırıkkale
#Silah
#Tartışma
#Husumet
