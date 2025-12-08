Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (40) ile O.K. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K., husumetli olduğu E.Ö.’ye tabancayla ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.