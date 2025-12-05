Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki üç görevli yaralandı

Kırıkkale'de iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.E. idaresindeki 06 DH 2895 plakalı MKE AŞ'ye ait itfaiye aracı, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprü'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki görevliler O.H. ve H.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.