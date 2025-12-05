Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Boşanma görüşmesi kanlı bitti: Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp onun kız kardeşini öldürdü

Boşanma görüşmesi kanlı bitti: Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp onun kız kardeşini öldürdü

18:425/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Kırıkkale'de Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

 Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

Polis ekipleri, Yaşar Ereli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

#Kırıkkale
#Kayınpeder
#Gelin
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?