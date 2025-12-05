Kırıkkale’de tır devrildi: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda bulunan 36 büyükbaş hayvandan 5’i telef olurken, diğer hayvanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla başka bir araca nakledildi.