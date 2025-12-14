Yeni Şafak
Kastamonu'da kavga: İki kardeş yaralandı

14/12/2025, Pazar
Kastamonu’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde iki grup arasında çıkan kavgada, biri bıçakla ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan C.Ç. ve darbedilen kardeşi A.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.Ç ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


