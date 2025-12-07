Elazığ'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Elazığ’ın Sarayatik Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sarayatik Mahallesi, Börk Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.