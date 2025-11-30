Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’ndekiAhmet Yesevi Parkı yakınlarında karşı karşıya gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bıçakla sırtından ağır yaralanan O.Y. (30), arkadaşları tarafından araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.