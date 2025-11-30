Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

21:1930/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’ndekiAhmet Yesevi Parkı yakınlarında karşı karşıya gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bıçakla sırtından ağır yaralanan O.Y. (30), arkadaşları tarafından araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

#kavga
#şanlıurfa
#bıçaklı kavga
#polis
#haliliye
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı