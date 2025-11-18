Yeni Şafak
Aydın'da lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

18:0718/11/2025, Salı
DHA
Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aydın'da bir lisede, öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisede çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı.

Olay, bugün Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencileri Abdullah B. (16) ve Zeyd T. (16) ile İ.Y. (17) ile M.C.A. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah B. ile Zeyd T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli kaçarken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.



#Okul
#Bıçaklı Kavga
#Yaralama
