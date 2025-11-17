Özel okulda gizli kamera skandalı: Öğretmen ve öğrencileri görüntülemiş

Adana’da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji’nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.’nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.’nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.