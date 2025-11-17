Yeni Şafak
Özel okulda gizli kamera skandalı: Öğretmen ve öğrencileri görüntülemiş

22:3217/11/2025, Pazartesi
IHA
Adana'daki özel okulda, bir öğretmen tuvalette ışık yansımasıyla, tavan arasına yerleştirilmiş gizli kamerayı fark etti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu kameranın okulda resim öğretmeni olan E. İ. tarafından yerleştirildiği tespit edildi. E. İ. gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Adana’da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen tutuklandı.


İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji’nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.’nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.’nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.


Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.



