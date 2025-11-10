Boş arazi çöplüğe çevrildi: Atık yakılarak hem çevre hem hava kirleniyor

Atıkların döküldüğü mahallede ikamet eden Remzi Eskisümer, bulvar kenarına atık atıldığını mezarlıktan dönerken fark ettiklerini belirterek, "Burada her gün ateş yakıyorlar. Hem görüntü kirliliğine hem de hava kirliliğine neden oluyor. Durumu bildirdik ama herhangi bir gelişme olmadı. Burası önceden yoktu, yakın zamanda dökülmüş. Birkaç gün önce de burada ateş yakmışlardı; hava simsiyah olmuş, her taraf dumanla kaplanmıştı" dedi.