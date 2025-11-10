Ankara'da feci kaza: Ters dönerek refüje çıkan araçta 3 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü.

Kaza, Polatlı-Ankara yolu üzeri İstiklal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FGA 671 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.