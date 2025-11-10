Yeni Şafak
Ankara'da feci kaza: Ters dönerek refüje çıkan araçta 3 yaralı

09:1310/11/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde ters döndü. Kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü.

Kaza, Polatlı-Ankara yolu üzeri İstiklal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FGA 671 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Ankara
#Polatlı
#trafik kazası
