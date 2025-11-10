Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Otomobil ve midibüs çarpıştı: Sekiz yaralı

Otomobil ve midibüs çarpıştı: Sekiz yaralı

00:4010/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de aynı yönde ilerleyen otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır sekiz kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı midibüs ile aynı yöndeki Eren Karabostan yönetimindeki 34 GB 7493 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs ve otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Kocaeli
#Gebze
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TE AÇILIYOR: İşte kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları