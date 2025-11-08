Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Kocaeli'deki yangın faciasıyla ilgili yedi kişi açığa alındı

Kocaeli'deki yangın soruşturmasında yedi kişi açığa alındı.
Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangında altı kişi hayatını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR Cimer'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.
Kocaeli'de altı kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yedi kişinin açığa alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yararlandığı kozmetik fabrikasında yaşanan yangın nedeniyle SGK İl Müdürü başta olmak üzere çok sayıda kişinin açığa alındığını duyurdu.
