Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Patlama faciaya dönüştü: Yangında ölenlerin kimlikleri belli oldu Gündem

Yangında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

Vali İbrahim Aktaş'tan ilk açıklama

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kocaeli'deki yangınla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.





Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti.





Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İki mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yangında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.





Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



