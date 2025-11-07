Beykoz’da şömineden çıkan yangın restoranı küle çevirdi

Yangın, saat 20.15 sıralarında Beykoz Fener Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından dükkan içerisinde şömine yakıldı. Şöminenin tutuşmasıyla birlikte restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride müşterilerin olmaması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.