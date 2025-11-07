Yeni Şafak
Beykoz’da şömineden çıkan yangın restoranı küle çevirdi

22:337/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Çıkan yangında restoran kullanılamaz hale geldi
Beykoz'da Fener Caddesi üzerindeki bir restoran sahipleri dükkan içerisinde şömine yaktı. Şöminenin tutuşmasıyla restoranda çıkan yangın kısa süre içerisinde ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beykoz’da şöminenin tutuşması nedeniyle çıkan yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, içeri müşteri olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.


Yangın, saat 20.15 sıralarında Beykoz Fener Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından dükkan içerisinde şömine yakıldı. Şöminenin tutuşmasıyla birlikte restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride müşterilerin olmaması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.


Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.



