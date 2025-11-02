İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı

"İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına toplam 11 itfaiye aracıyla üç farklı noktadan müdahale edildi. Ekiplerimiz, yüksek basınçlı su hatları ve monitörler kullanarak 50 ve 60 kiloluk LPG tüpleri ile piknik tüplerine hızla müdahale etti. Yangının sebep olduğu patlamalar nedeniyle bazı tüpler 300 metreye kadar fırladı ancak alevlerin atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması önlenerek büyük bir felaket engellendi"