Metrobüste yangın paniği: Yolcular hızlıca tahliye edildi

Olay, saat 21.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs Durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle motor kısmından yükselen alevleri söndürmeye başladı. Metrobüs güvenlik görevlileri ile birlikte şoförün müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen çekici ile metrobüs duraktan çekildi. Yangın nedeniyle aksayan seferler normale döndü.