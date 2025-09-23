Yeni Şafak
Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı

Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı

08:53 23/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
DHA
Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı.
Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı.

Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
