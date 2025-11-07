Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi

Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi

20:307/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ezinepazar Muhtarlığına ait yolcu midibüsü
Ezinepazar Muhtarlığına ait yolcu midibüsü

Amasya'da Ezinepazar muhtarlığına ait yolcu midibüsünden Keşlik köyü civarında dumanlar yükselmeye başladı. Köy muhtarı Mehmet İnan, dumanlar yükselen midibüsün aküsünü sökmesiyle ve çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale etmesiyle alevlerin büyümesi önlendi.

Amasya’da seyir halindeyken dumanların yükseldiği yolcu midibüsündeki yangını köy muhtarı ve vatandaşlar önledi.


Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinden Ezinepazar köyüne doğru seyir halinde olan Remzi Tosun yönetimindeki Ezinepazar Muhtarlığına ait 05 AAZ 329 plakalı midibüsten Keşlik köyü civarında bir anda dumanlar yükseldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu midibüsten hızla inen Ezinepazar köyü muhtarı Mehmet İnan aküyü söktü. Çevreden yetişenlerin de desteğiyle yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası motor kısmındaki alevlerin büyümesi önlendi. İhbar üzerine olay yerine il merkezinden itfaiye ekipleri de sevk edildi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Amasya
#Muhtar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?