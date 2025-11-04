Bursa’da korkutan yangın: Facia kıl payı önlendi

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tel ve çit malzemeleri bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alınırken, facia kıl payı önlendi.