Bursa'da korkutan yangın: Facia kıl payı önlendi

Bursa’da korkutan yangın: Facia kıl payı önlendi

4/11/2025, Salı
IHA
Alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Bursa'da tel ve çit malzemeleri bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yangın, yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa’da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. İş yerini saran alevler, yan tarafındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tel ve çit malzemeleri bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alınırken, facia kıl payı önlendi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



