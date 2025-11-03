Tunceli'de otluk alanda yangın

Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Tunceli'de Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
