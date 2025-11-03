Yeni Şafak
Tunceli'de otluk alanda yangın

23:463/11/2025, Pazartesi
AA
Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Tunceli'de Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.



#Çemişgezek
#Otluk alan
#yangın
