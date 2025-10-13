Munzur Dağları kar yağışıyla beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
#Munzur Dağları
#Tunceli
#Ovacık
#Kar
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.