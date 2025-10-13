Yeni Şafak
Munzur Dağları kar yağışıyla beyaza büründü

08:2713/10/2025, Pazartesi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

