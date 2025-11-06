Yeni Şafak
Uşak'ta korkunç olay: Yıldırım düşen ev küle döndü, kullanılamaz hale geldi

23:576/11/2025, Perşembe
Uşak'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 2 katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.

Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.



