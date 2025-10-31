Yeni Şafak
Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan sekiz zanlı tutuklandı

23:5431/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
AA
Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sekiz şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 bin 120 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de takibe alınan şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 101 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



