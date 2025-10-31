Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan sekiz zanlı tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sekiz şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 101 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.