Uşak’ta bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Olay, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O.A (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, R.O.A. ve kardeşi E.A., H.A.B.’yi bıçakla yaraladı.



