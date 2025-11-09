Yeni Şafak
Kocaeli’de fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

07:099/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
DHA
Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin yakınlarından DNA örneği alınarak tespit edildiği öğrenildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Kocaeli Dilovası’nda Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde başlayan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi çalışmalarının ardından gece saatlerinde yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ TIP'TA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.




