Trump Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelecek

08:5710/11/2025, Pazartesi
DHA
ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

