Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump gümrük vergisi gelirlerinden kişi başı en az 2 bin dolar ödeyecek

Trump gümrük vergisi gelirlerinden kişi başı en az 2 bin dolar ödeyecek

00:3410/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de gümrük vergisi
ABD'de gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerden kişi başı en az 2 bin dolar ödeneceğini ifade etti. Trump, bu ödemeden yüksek gelirli kişilerin faydalanamayacağını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında,
"Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek."
ifadesini kullandı.

ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.



#ABD
#Donald Trump
#Gümrük Vergisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TE AÇILIYOR: İşte kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları