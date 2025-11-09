Yeni Şafak
BBC’de 'tarafsızlık' depremi: Gazze ve Trump haberleri üst düzey kelleleri aldı

İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC, hem Donald Trump’ın konuşmasını çarpıtmakla hem de Gazze’deki soykırımı görmezden gelmekle suçlanıyor. Art arda gelen eleştirilerin ardından BBC Genel Direktör Tim Davie ve Haberler Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerinden ayrıldı. Raporlar, BBC’nin Filistin haberlerinde çifte standart uyguladığını ortaya koydu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, son haftalarda
“siyasi tarafsızlığını yitirdiği”
yönündeki suçlamalarla sarsılıyor. Kurum, hem ABD eski Başkanı Donald Trump hem de İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dair yayın politikası nedeniyle sert eleştiriler aldı.

Trump konuşmasını manipüle ettiler


İngiliz Daily Telegraph gazetesinin yayımladığı iç rapora göre, BBC’nin eski bir yayın standartları danışmanı, kurumun çok sayıda editoryal hata yaptığını belgelendirdi. ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını öncesi Trump’ın konuşmasının BBC tarafından manipülatif biçimde kesildiği raporda yer aldı. Trump’ın,
“Kongre binasına yürüyeceğiz”
ve
“Cehenneme kadar savaşacağız”
sözlerinin konuşmanın farklı bölümlerinden alınarak kurgulandığı, izleyicide
“isyana teşvik”
algısı oluşturduğu belirtildi.

Soykırımı görmezden geldiler

BBC yalnızca Trump yayınıyla değil, Gazze’deki İsrail saldırılarını aktarış biçimiyle de büyük tepki çekiyor. Medya analiz kuruluşları, BBC’nin haberlerinde
“soykırım”
ifadesini neredeyse hiç kullanmadığını, Filistinlilerin ölümlerini istatistik düzeyinde verirken İsrailli kayıpları duygusal başlıklarla işlediğini ortaya koydu. Kurum içindeki rahatsızlık da daha önce kamuoyuna yansımıştı. Aralarında muhabir ve yapımcıların bulunduğu 100’den fazla BBC çalışanı, yönetime gönderdikleri mektupta, Gazze konulu haberlerde İsrail’den yana
“taraflı”
dil kullanılmasından duydukları rahatsızlığı ilan etmişlerdi. Mektupta, BBC’nin “Filistinlilerin sesini yansıtmadığı” ve “kanıta dayalı gazetecilikten uzaklaştığı” eleştirileri yer almıştı.
BBC Genel Direktör Tim Davie ve Haberler Üst Yöneticisi Deborah Turness

Davie: “Bu tamamen benim kararım”


Görevi bırakan BBC Genel Direktörü Tim Davie, yaptığı açıklamada istifasının
“tamamen kendi kararı”
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Görev sürem boyunca yönetimin sarsılmaz desteğini hissettim. Ancak bu yoğun dönemde, yerime geçecek isme zaman tanımak istiyorum.”
Davie’nin, yeni genel direktör atanana kadar birkaç ay daha görevde kalması bekleniyor. Trump’ın basın sekreteri Karoline Leavitt, BBC’yi
“Yüzde 100 sahte haber”
ve
“propaganda makinesi”
olarak tanımlamıştı.

Güvenilirliği tartışılıyor


BBC, hem iç raporlar hem de uluslararası medya gözlemcileri tarafından
“çifte standartlı habercilik”
yapmakla suçlanıyor. Uzmanlar, İngiliz yayın kuruluşunun Trump ve Gazze haberleri örneklerinde görüldüğü gibi, politik baskılara göre şekillenen editoryal tercihlerin kurumun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelediği görüşünde.

#BBC
#İngiltere
#ABD Başkanı Donald Trump
