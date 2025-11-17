Yeni Şafak
Belediye otobüsünde eşinin gözü önünde bıçaklandı

21:2717/11/2025, Pazartesi
DHA
Kadirhan Öztürk tartışma sırasında karnından bıçaklandı
Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste Kadirhan Öztürk ile bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Öztürk eşinin yanında karnından bıçaklandı. Saldırgan, otobüsten inip kaçarken polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya’da belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk (21), eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.





#Bıçaklandı
#Belediye Otobüsü
#Saldırı
