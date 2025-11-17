Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Ekvador’da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Ekvador’da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

21:1217/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Simiatug ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkan otobüs, 150 metre yükseklikten yuvarlandı.
Simiatug ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkan otobüs, 150 metre yükseklikten yuvarlandı.

Ekvador’da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.

Ekvador’un Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak, 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti.

Yetkililer, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.



#Ekvador
#Otobüs
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi gün yapılacak? İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav takvimi