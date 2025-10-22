Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

08:0422/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 11,5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 19.05'te 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 73,6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ekvador'un Guayas eyaleti ile Peru sınırına yakın Loja eyaletinde de deprem hissedildi.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.






#Ekvador
#El Oro eyaleti
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Ekim 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!