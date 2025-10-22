Yeni Şafak
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

06:0222/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Muğla'da deprem meydana geldi.
Muğla'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#deprem
#muğla
#akdeniz
