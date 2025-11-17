Yeni Şafak
ABD Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı: Üç ölü

09:4717/11/2025, Pazartesi
DHA
Pasifik’te gerilim artıyor.
ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknelere 21'inci kez düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Savaş Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Güney Komutanlığı saldırının görüntüsünü yayınladığı sosyal medya paylaşımında,
“İstihbarat, söz konusu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir narkotik güzergahı boyunca ilerlediğini ve uyuşturucu taşıdığını doğruladı”
açıklamasında bulundu.

Ayrıca saldırının Karayipler'de, Venezuela açıklarında da görev yapan 'Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü' tarafından düzenlendiği belirtildi.




