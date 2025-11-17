Yeni Şafak
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

20:5917/11/2025, Pazartesi
IHA
39 Yaşındaki Necip Sezer evinin balkonunda ölü bulundu
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 39 yaşındaki Necip Sezer'den haber alamayan yakınları, Sezer'i yaşadığı dairenin balkonunda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samsun’da cezaevinden izinli çıkan 39 yaşındaki şahıs, evinin balkonunda ölü bulundu.


Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necip Sezer’den (39) iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan adamı balkonda hareketsiz yatarken bularak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sezer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Sezer’in cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderileceği öğrenildi.



