Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden sahasında göçük: 70 kişi öldü

22:0116/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
AA
Göçük altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kawama maden sahasında büyük çaplı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 70 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi şehrindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.

İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.



