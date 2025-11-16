Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden sahasında göçük: 70 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi şehrindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.