Kayadan kaçan araç Zap Suyu’na düştü: 4 madenci kurtarıldı

16:3316/11/2025, Pazar
IHA
HAKKARİ’DE KAR YAĞIŞI SONRASI DAĞDAN KOPAN KAYALARDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ARACIN ZAP SUYU’NDA UÇMASI SONUCU MAHSUR KALAN 4 MADENCİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.
Hakkari’de kar yağışı sonrası dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan aracın Zap Suyu’na uçması sonucu mahsur kalan 4 madenci, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.


Hakkari-Van kara yolu Sere Solan mevkiinde kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan madencilerin bulunduğu araç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu’na düştü. Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

