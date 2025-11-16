Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da dağda mahsur kalan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Antalya'da dağda mahsur kalan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

19:2116/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Nazmi Çöl, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ulupınar Mahallesi Maden Koyu yakınlarına sevk edilen ekipler, şahsı güvenli şekilde bulunduğu yerden aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulupınar Mahallesi Maden Koyu yakınlarında dağlık alanda Nazmi Çöl'ün yüksek bir yamaçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Antalya
#dağ
#mahsur kalma
#AFAD
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'in merkez ilçelerinde planlı su kesintisi: 30 Kasım'a kadar sürecek! İşte güncel İZSU İzmir su kesintisi programı