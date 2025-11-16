Antalya'da dağda mahsur kalan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Nazmi Çöl, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ulupınar Mahallesi Maden Koyu yakınlarına sevk edilen ekipler, şahsı güvenli şekilde bulunduğu yerden aldı.
Edinilen bilgiye göre, Ulupınar Mahallesi Maden Koyu yakınlarında dağlık alanda Nazmi Çöl'ün yüksek bir yamaçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler mahsur kalan kişiyi kurtardı.
