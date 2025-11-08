Yeni Şafak
Bodrum’da denizde mahsur kalan 26 kaçak göçmen kurtarıldı

21:528/11/2025, Cumartesi
DHA
Muğla'da Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bot için Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Kurtarılan botta yer alan 5'i çocuk 26 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 5'i çocuk 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botun yardım çağrısı bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, botta 5’i çocuk 26 kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde, bottaki 26 kişinin kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kurtarılan 26 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.




