Bayburt’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 düzensiz göçmeni Türkiye’ye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık makamınca serbest bırakıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.