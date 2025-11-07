Yeni Şafak
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'göçmen kaçakçılığı' suçundan yakalandı

23:127/11/2025, Cuma
AA
Belediye Meclis Üyesi O. U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi O. U. kararın kesinleşmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de, hakkında
"göçmen kaçakçılığı"
suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı.
Alınan bilgiye göre, O.U. geçen yıl
"göçmen kaçakçılığı"
suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi O.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü O.U. jandarma ve Keşan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



