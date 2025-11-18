Yeni Şafak
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

15:0418/11/2025, Salı
AA
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Batman Üniversitesince, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesindeki şehidin adını taşıyan müzik atölyesinde gerçekleştirilen anma programında, şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu alana karanfiller bırakıldı.

Daha sonra okulun müzik öğretmeni tarafından şehit öğretmenin severek söylediği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın bu okulda görev yaparken Batman Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Şehit öğretmen için bir anma programı düzenlediklerini ifade eden Demir,
"Şehidimizin aziz hatırasını yaşatacağız."
dedi.

Programa, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, akademisyenler ile okuldaki idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







#24 Kasım Öğretmen Günü
#Anma
#Batman
#Batman Üniversitesi
#Şehit Şenay Aybüke Yalçın
